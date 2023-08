„Ein Nackenschlag“: Frust in Bochum nach Pokal-Aus

Obwohl sich die Bochumer dank der beiden Tore von Takuma Asano (45.+2) und Simon Zoller (90.+1) in die Verlängerung retteten und deshalb mit psychologischem Vorteil in das Elfmeterschießen gingen, blieb die Wende aus. Philipp Hofmann schoss über das Tor, Kevin Stöger scheiterte an Bielefelds Schlussmann Jonas Kersken. VfL-Trainer Thomas Letsch verzichtete auf Kritik an den Fehlschützen: „Elfmeterschießen ist immer eine Lotterie, die wir leider verloren haben.“