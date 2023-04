Einstand nach Maß für Hoeneß: Stuttgart steht im Halbfinale

In Nürnberg hatten 50.000 Fans das Max-Morlock-Stadion von Beginn an in einen Hexenkessel verwandelt. Der für fränkische Verhältnisse ungewohnt große Andrang führte sogar zu so massiven Problemen bei der Anreise, dass das Spiel 30 Minuten später als geplant angepfiffen wurde. Zumindest für die Anhänger, die auf spielerische Highlights gehofft hatten, lohnte sich das Warten zunächst nicht.