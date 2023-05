Eintracht-Coach Glasner vor Halbfinale: „Wollen nach Berlin“

„Wir wollen ins Finale nach Berlin und werden alle Kräfte in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel geben“, sagte der 48-jährige Österreicher trotz des enttäuschenden 1:1 gegen den FC Augsburg zwei Tage zuvor. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Vielleicht lag es an dem Pokal-Gen.“