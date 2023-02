Eintracht gewinnt Pokalfight gegen Darmstadt

Und wie es im Fußball so häufig ist: Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft. Der Frankfurter Kapitän Sebastian Rode spielte einen unnötigen Fehlpass im Mittelfeld, Darmstadt schaltete blitzschnell um, Mehlem spielt Honsak im richtigen Moment an und dieser legt den Ball an Kevin Trapp vorbei zum 1:1 (29.). Nur zwei Minuten später traf der Österreicher im Dress der Lilien erneut, diesmal bedient von Fabian Schnellhardt (31.). Der Zweitligist hatte in kürzester Zeit das Spiel gedreht.