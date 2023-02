Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf Union Berlin

Dortmund . Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt darf sich Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Pokalendspiel machen. Die Hessen von Cheftrainer Oliver Glasner bekommen es im Viertelfinale des DFB-Pokals mit Union Berlin zu tun, haben gegen das Überraschungsteam aus der Hauptstadt aber ein Heimspiel. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Gespielt wird am 4. und 5. April.