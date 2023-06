Eintracht-Ticker: Glasner träumt von „grandioser Geschichte“

Die Eintracht macht mobil, Frankfurts Fußball-Anhänger pilgern am Wochenende in Scharen Richtung Berlin. Der Anlass: Na, klar, das DFB-Pokal-Endspiel am Samstag (20 Uhr) im Olympiastadion gegen RB Leipzig. Auch die mittelhessischen Fanclubs haben im Vorfeld alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Mannschaft um Kapitän Sebastian Rode live vor Ort und vor allem von den Tribünen aus anzufeuern. Für die einen hat es mit Tickets fürs große Finale geklappt. Andere machen aus der Not, in der Kartenverlosung leer ausgegangen zu sein, eine Tugend.