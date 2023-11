Eintracht-Trainer Dino Toppmöller: „Es war ein guter Fight“

Dino Toppmöller (Trainer): „In der ersten Hälfte haben wir viel Ballbesitz gehabt, ohne gefährlich zu werden. Die Halbzeitführung ging aufgrund der Spielanteile in Ordnung. In der zweiten Hälfte haben die Kölner gut umgestellt. Wir sind fußballerisch in der zweiten Hälfte nicht gut genug gewesen. Auf der anderen Seite hat man gemerkt, dass das Spiel gegen Dortmund am Sonntag viel Kraft gekostet hat. Der Spirit in der Truppe ist aber top. Die Jungs sind fleißig, sie geben Gas, hauen sich rein und laufen extrem viel. Dass man hier nicht alles verteidigen kann, ist klar. Es war ein guter Fight meiner Jungs gegen eine spielstarke Mannschaft. Wir haben kein Gegentor kassiert, der Defensivverbund steht.“