Erste Runde des DFB-Pokals terminiert

Der TSV Schott Mainz spielt gegen Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag, 12. August, um 15:30 Uhr. Der 1. FSV Mainz 05 trifft am selben Tag um 18 Uhr auf Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Eintracht Frankfurt wird einen Tag später – am 13. August um 15:30 Uhr – vom 1. FC Lok Leipzig empfangen. Aufsteiger SV Darmstadt trifft am 14. August auf den Regionalligisten FC 08 Homburg, Anpfiff ist am frühen Abend um 18 Uhr. Der SV Wehen Wiesbaden trifft am 27. September (20.45 Uhr) auf Titelverteidiger RB Leipzig. Die Partie findet erst im September statt, da Leipzig am 12. August das Finale des Supercups gegen den FC Bayern München bestreitet.