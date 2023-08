FC Augsburg von Fans nach Pokal-Blamage ausgepfiffen

Unter Pfiffen liefen Spieler und Verantwortliche des Bundesligisten nach dem 0:2 (0:1) zu den rund 4000 bitter enttäuschten Anhängern und sprachen mit ihnen. „Pfiffe, aber auch unschöne Worte“ hätten sie abbekommen, berichtete Mittelfeldspieler Niklas Dorsch. „Mit dem Gespräch mit den Jungs gab es aber auch Applaus, was gut war, was wichtig ist. Dieser Austausch ist wichtig, dass die Fans auch merken, dass keiner mit Absicht so ein Spiel abliefert, sondern jeder das absolute Verlangen nach Erfolg hat.“