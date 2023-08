FC Augsburg vor Pokal-Duell in Hachings „Hexenkessel“

Bayrische Gemütlichkeit darf für Maaßen erst nach dem Gastspiel aufkommen - wenn seine Augsburger die erste Hürde überstanden haben. „Das klare Ziel ist es, in Unterhaching weiterzukommen“, betonte Maaßen vor dem Start seiner zweiten Saison als Trainer in der Fuggerstadt. In der vergangenen Saison waren die Augsburger in der 2. Runde gegen den FC Bayern (2:5) rausgeflogen.