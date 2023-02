FC Bayern gegen Mainz mühelos ins Viertelfinale

Trainer Nagelsmann hatte den erst am Vortag vorgestellten João Cancelo direkt in die Startelf beordert - und der Portugiese bereitete nach etwas mehr als einer Viertelstunde Spielzeit im Bayern-Kosmos die Führung durch Eric Maxim Choupo-Moting (17.) vor. „Er hat eine Riesenqualität, ich glaube, das konnte er heute schon zeigen. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel Spaß an ihm haben werden“, sagte Joshua Kimmich bei Sky.