FCK gewinnt furiosen Pokal-Fight gegen den 1. FC Köln

Es blieben dem FCK also noch 20 Minuten harte Arbeit, um den Pokal-Coup gegen den Erstligisten einzutüten. Und es blieb weiter ungemütlich in der FCK-Hälfte. Eine Unsicherheit von Torwart Julian Krahl blieb ohne Konsequenzen (74.), ein Abschluss von Waldschmidt rauschte daneben (75.). Plötzlich wurde der Erstligist dann doch seiner Rolle gerecht, hatte natürlich nun aber eine ordentliche Hypothek, die es aufzuholen galt - ähnlich erging es am Samstag auch dem HSV, der am Ende nochmal auf 3:3 ausgleichen konnte. Es blieb also abzuwarten, ob es der FCK diesmal besser schaffen würde, seinen Vorsprung zu verteidigen. Die Partie wurde jedenfalls hitziger. Der bereits ausgewechselte Eric Martel sah auf der Bank sitzend Gelb-Rot, nachdem eine Trinkflasche auf den Rasen geworfen hatte (80.). Und Köln legte nach. Der FCK wirkte defensiv verkrampft, ließ die Kölner zu oft gewähren. So konnte Benno Schmitz flanken und in der Mitte Uth finden - 2:3 nur noch (81.).