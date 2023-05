Frankfurts Glasner feiert Finaleinzug: „Diver gehört dazu“

Statt eine mögliche Genugtuung zur Schau zu stellen, lobte Glasner nach dem packenden Halbfinal-Kampf aber lieber seine Spieler. „Wenn du in zwei Jahren mit Eintracht Frankfurt in zwei Finals stehst, einmal in der Europa League und einmal im DFB-Pokal, dann muss ich einfach den Jungs ein Riesenkompliment aussprechen“, sagte der 48-Jährige: „Ich bin so wahnsinnig stolz, dass wir heute hier dieses Spiel gedreht und 3:2 gewonnen haben.“ Die Spieler würden in jedem Spiel „alles für die Eintracht, alles für den Adler“ geben.