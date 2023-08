Gladbach spaziert in 2. Pokalrunde

Knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start beim FC Augsburg agierte die Defensive der Borussia um Neuzugang Maximilian Wöber dagegen zu fehlerhaft. Der Fünftligist kam vor allem zu Beginn zu einfach zu Chancen. Nico Elvedi, viele Jahre Innenverteidiger Nummer eins, hat seinen Stammplatz verloren. Der Schweizer will Mönchengladbach am liebsten in Richtung England verlassen und saß beim klaren Erfolg 90 Minuten auf der Bank.