Glasner vor Pokalfinale: „Es wäre eine grandiose Geschichte“

Berlin. Es ist das letzte Spiel von Oliver Glasner. Es ist der Höhepunkt der nationalen Fußballsaison. Es ist ein deutsches Fußball-Fest. Das Pokalfinale zwischen der Frankfurter Eintracht und Leipzig (Samstag, 20 Uhr) hat ein emotionales Potential wie kaum ein anderes Fußballspiel in diesem Jahr. Für den scheidenden Frankfurter Trainer, für die Mannschaft, für die geschätzt bis zu 50.000 Frankfurter Fans unter den 75.000 Zuschauern. „Es geht nicht um mich, es geht darum, dass wir als Eintracht den Pokal nach Frankfurt mitbringen“, sagte der Eintracht-Coach in der offiziellen Pressekonferenz am Freitagmittag. Erst am Sonntag, wenn die Mission erfolgreich zu Ende gebracht worden ist, will und wird er seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Glasner: „Es wäre auch eine grandiose Geschichte im zweiten Jahr zum zweiten Mal mit Pokal nach Hause zu kommen.“