Haushoher Favorit mit „Heimvorteil“: FCK im Pokal gefordert

FCK-Trainer Dirk Schuster betont aber, dass Koblenz keineswegs „als Vorbereitungsspiel für die nächsten Wochen“ zu verstehen ist. Man habe nur das Pokalspiel im Fokus, habe sich mit dem Gegner ausführlich befasst. „Es ist kein unbeschriebenes Blatt“, so Schuster. Unterschätzen will man Koblenz also keineswegs. Rot-Weiß, im Sommer erst aus der Regionalliga abgestiegen, ist mit zwei Siegen aus drei Spielen passabel in die Runde gestartet, hat mit dem FCK nun selbst wohl sein Saison-Highlight vor der Brust. Die Roten Teufel wollen dagegen seriös auftreten und vor allem die Fehler abstellen, die zum Auftakt alle Punkte gekostet haben. Analysiert hat man das. „Die Antennen müssen von der ersten Sekunde an voll draußen sein, auch in Koblenz“, betont Schuster. Personelle Rotation wird es wohl kaum geben. Denkbar aber, dass Torwart Julian Krahl wichtige Spielpraxis sammeln darf.