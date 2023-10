HSV siegt im Elfmeterschießen in Bielefeld

Für Bielefeld war im DFB-Pokal zum siebten Mal in Folge spätestens in der 2. Runde Endstation - trotz der frühen Führung vor 26.561 Zuschauern im ausverkauften Stadion. Lange hielt der knappe Vorsprung auch, obwohl die Hamburger die bessere Mannschaft waren. Die Gäste bestimmten Tempo und Spiel, ließen den Ball laufen und kombinierten gut, jedoch präsentierten sie sich in der Offensive meist zu harmlos oder sie scheiterten an Torhüter Jonas Kerksen.