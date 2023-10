Köln kassiert in Kaiserslautern nächsten Tiefschlag

FC-Keeper Marvin Schwäbe konnte das Kölner Aus in Kaiserslautern nicht verhindern.

FC-Keeper Marvin Schwäbe konnte das Kölner Aus in Kaiserslautern nicht verhindern.

Für den 1. FC Köln läuft es in dieser Saison nicht. Nun ist das Team von Steffen Baumgart im Pokal gegen einen Zweitligisten ausgeschieden. In Kaiserslautern erinnert vieles an...