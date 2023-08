Köpfchen und starke Ecken: FCK im Pokal weiter

So war zu Wiederbeginn eigentlich bereits alles entschieden. FCK-Trainer Dirk Schuster nutzte die Situation, um den Reservisten Daniel Hanslik (für Raschl) und Richmond Tachie (für Philipp Hercher) etwas mehr Spielzeit zu gönnen. Neuzugang Tachie fiel dabei nicht nur mit seiner blonden Haarpracht, sondern auch mit ein paar guten Aktionen auf. Mit einer brachte er Tomiak in Position, der dann im Strafraum unfair gebremst wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kenny Prince Redondo zum 4:0 (66.). Die Partie, die im zweiten Durchgang ohnehin deutlich an Fahrt verloren hatte, war damit auch endgültig gelaufen. In der Schlussminute legte erneut Boyd dann noch einen Treffer zum Endstand nach. Für den FCK richtet sich der Fokus nun auf das anstehende Ligaspiel gegen die SV Elversberg, wo der Tabellenletzte dringend die ersten Punkte holen muss. Die erfüllte Pflichtaufgabe in Koblenz kam dafür sicher zumindest ein wenig Rückenwind geben.