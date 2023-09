Kommentar zum SVWW: Das Team spielt sich in das Flutlicht

An solchen Fußball-Feiertagen tritt der kleine SVWW auch mal aus dem Schatten der scheinbar übermächtigen Konkurrenz im Rhein-Main-Gebiet und drumherum. Das Flutlicht und die TV-Scheinwerfer strahlten am Mittwochabend auf Spieler wie Ivan Prtajin, Sascha Mockenhaupt oder auch Aleksandar Vukotic. Wenn auch Fußball-Romantiker verächtlich über ein Retorten-Duell SVWW gegen RB Leipzig urteilen, der Underdog aus Hessen zeigte, dass er an solchen Tagen mit den großen Hunden pinkeln und Gefühle wecken kann.