Lilien-Keeper Schuhen nach Pokal-Aus: „Das war heute nix“

„Die Fans haben es sehr respektvoll gemacht. Von dem ein oder anderen gab es ein böses Wort, aber es ging vor allem um die Einstimmung auf den Bundesligastart“, erklärte der Leistungsträger, der beim 0:2 selbst etwas unglücklich aussah, wie er zugab. „Die Leute und wir freuen uns trotzdem auf den Bundesligastart, da geht es drum. Wir haben sofort ein Derby, wir wissen, wie wichtig das den Leuten ist. Darauf haben wir uns noch ein bisschen eingestimmt. Nun gelte es, in den kommenden Tagen „den Finger in die Wunde zu legen“, so Schuhen. „Jeder Spieler muss sich fragen, was kann er besser machen, damit so etwas nicht nochmal passiert.“