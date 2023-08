Live-Ticker: Alles zum Schott-Pokal-Kracher gegen Dortmund

„Wir haben häufig erlebt, wie toll ein DFB-Pokalfinale sein kann. Und wie toll es sein kann, den Pokal in die Luft zu heben. Davor steht aber ein langer Weg. Und dazu gehört es, von Anfang an da zu sein“, sagt Dortmunds Trainer Edin Terzic. In diesem Fall also am Samstag in der Mewa Arena in Mainz.