Machbare DFB-Pokal-Lose für Eintracht und FCK

Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund war am Sonntagnachmittag Parasportlerin Denise Schindler. Sie schickt die Eintracht in der Runde der besten 16 zu Drittligist 1. FC Saarbrücken. Doch Vorsicht: Die Saarländer haben am Mittwochabend spektakulär den FC Bayern München aus dem Wettbewerb geschmissen.