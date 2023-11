Matthäus kritisiert FC Bayern scharf

München (dpa) - . Lothar Matthäus hat den FC Bayern nach dem erneuten Pokal-Aus scharf kritisiert. Dass die Münchner durch die Niederlage beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken zum vierten Mal in Folge vorzeitig aus dem Cup-Wettbewerb ausgeschieden sind, sei „peinlich und beschämend“, sagte der 62-Jährige der „Bild“. „Bayern ist gegen den Zweitligisten Kiel ausgeschieden, hat 0:5 in Gladbach verloren und zu Hause gegen Freiburg. Nun das Spiel in Saarbrücken: Das ist nicht erklärbar.“ Die Bayern waren am Mittwochabend in der 2. Runde nach einem 1:2 in Saarbrücken gescheitert.