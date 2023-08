Nach Bremen und Bochum: Augsburg in erster Pokalrunde raus

Eintracht Frankfurt gewann bei Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig 7:0 (1:0). Unschöne Szenen gab es dabei auf den Rängen, als Böller und Pyrotechnik in Richtung des Spielfelds flogen. Die Begegnung musste in der zweiten Halbzeit für mehr als zehn Minuten unterbrochen werden, Schiedsrichter Michael Bacher schickte beide Teams beim Spielstand von 3:0 für die Hessen für mehr als zehn Minuten in die Kabinen. Ein Großaufgebot der Polizei wurde in den Innenraum geschickt. Die Tore für Frankfurt schossen Kolo Muani (37.), Mario Götze (59.), Omar Marmoush (66.), Eric Dina Ebimbe (86./90.+14) und Jessic Ngankam (89./90.+10).