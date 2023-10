Nach schwerem Foul: Wolfsburg weiter ohne Wimmer

Der Ausfall des 22 Jahre alten Wimmer ist immer noch die Folge eines Fouls, das am vergangenen Samstag bei der Wolfsburger 2:3-Niederlage in Augsburg für viel Wirbel gesorgt hatte. Der FCA-Verteidiger Mads Pedersen hatte Wimmer bei einem harten Einsteigen am Sprunggelenk getroffen, dafür aber nur die Gelbe Karte gesehen. Wenige Minuten später musste der Wolfsburger Offensivspieler verletzt ausgewechselt werden.