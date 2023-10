Pokal-Aus in Stuttgart: Union-Krise hält an

Deniz Undav traf vor 52.000 Zuschauern im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten in der 45. Minute. Der VfB, vorige Saison Pokal-Halbfinalist, meldete sich drei Tage nach der 2:3-Niederlage in der Liga gegen die TSG 1899 Hoffenheim zurück und feierte seinen siebten Sieg in den vergangenen acht Partien.