Pokal-Pleite für Mainz 05: Offenbarungseid im Olympiastadion

Es war ein Tag zum Vergessen für den Bundesligisten. Und das schon Stunden vor dem Anpfiff. Da meldete sich Offensivspieler Anwar El Ghazi in sozialen Netzwerken zu Wort. Widersprach der vom Verein dargestellten Reue, die der Spieler nach dem Teilen anti-israelischer Beiträge gezeigt habe. Bezichtigte die Mainzer damit indirekt der Lüge, was juristisch ein Nachspiel haben wird. Eine Rückkehr des erst freigestellten, dann abgemahnten und wieder begnadigten Technikers rückt damit in ganz weite Ferne, ist fast unvorstellbar.