Pokalfinal-Ticker: Eintracht im Choreo-Dilemma

Wegen des tragischen Todes eines Nachwuchsfußballers aus Berlin bei einem Turnier in Frankfurt am vergangenen Wochenende ist kurz vor dem Anpfiff des Finals vom DFB aus eine Schweigeminute geplant. Was der Eintracht und ihren Fans jetzt echte Schwierigkeiten bereitet, wie Frankfurts Vorstand Philipp Reschke sagt. Denn genau vor dem Anpfiff ist eine große Choreo in der Ostkurve des Olympiastadions geplant, für die sich die SGE-Fans wochenlang ins Zeug gelegt haben, und die dann vor dem Anpfiff nicht zu stoppen sei, so Reschke. Die Frankfurter Bosse hoffen, dass dadurch kein falsches Bild entstehe, denn die Fans wollen natürlich nicht pietätslos rüberkommen. Der Respekt vor dem Andenken an den verstorbenen jungen Fußballer stehe über allem. Die Choreografie zu verbieten sei allerdings auch keine Option.