Pokalderby: So will die Polizei Gewalt am Stadion verhindern

Viele weitere SV 98-Fans werden in insgesamt 30 Bussen in die Mainmetropole transferiert und über den Parkplatz P9 in den Gästeblock gebracht. Natürlich in Begleitung vieler Polizisten. Nach der Partie gebe es dann „eine Rolle rückwärts” wie Hollerbach sagt. Die Gäste-Anhänger werden im gleichen Prozedere wieder zu Bus und Bahn geführt. Laut Hollerbach sei es möglich, dass die Lilien-Fans nach der Partie noch etwas länger im Gästeblock bleiben müssen, um mögliche Konfrontationen mit den Eintracht-Treuen zu verhindern. Zudem seien Einsatzkräfte auch bis in die Nacht in der Innenstadt aktiv.