Saarbrücken-Pokalheld Gaus: „Spiel für die Geschichtsbücher“

Dass ausgerechnet Gaus die Bayern düpierte, sagte auch viel aus über die Schwächen des deutschen Meisters an diesem Abend vor 16.000 im Tollhaus Ludwigsparkstadion. „Ich habe ja schon ein gewisses Alter, da muss man schauen, welche Sprints man zieht“, erklärte der Routinier die entscheidende Kontersituation. „In dem Fall habe ich gesehen, da könnte was entstehen, weil wir halt ein paar mehr vorn waren als die Bayern.“ Was danach kam, sei nur noch das gewesen: „Gefühlschaos pur, Explosion direkt vor unserer Kurve. Die Jungs sind alle auf den Platz gerannt, ich habe kaum mehr Luft bekommen.“