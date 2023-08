Saarbrückens Brünker schießt Karlsruher SC aus dem DFB-Pokal

Mit Civejas Schlenzer zur Führung ins lange Eck wurde das Spiel etwas lebhafter. Saarbrücken blieb am Drücker, der KSC hatte weiterhin Probleme im Spielaufbau. Lukas Boeder scheiterte im Anschluss an eine Ecke freistehend im Fünfmeterraum an KSC-Keeper Patrick Drewes (58.). Der frühere Bundesliga-Profi und Nationalspieler Stindl sorgt mit einer feinen Direktabnahme für den überraschenden Ausgleich.