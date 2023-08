Schott nach Pokal-Aus: „Top-Werbung für unseren Verein“

Mainz. Die große Sensation ist ausgeblieben, für die Fußballer des TSV Schott Mainz bleibt es trotzdem ein unvergessliches Erlebnis. Der Regionalligist hielt in der ersten Pokalrunde gegen Borussia Dortmund vor allem zu Beginn sehr gut mit, ärgerte den deutschen Vizemeister immer wieder mit Nadelstichen in der Offensive, unterlag am Ende dann aber in der Höhe verdient mit 1:6 (1:3). Nach der Partie waren trotzdem alle Beteiligten zufrieden mit dem Spielverlauf. Die Stimmen: