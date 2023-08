Skandalöses Spiel, klarer Sieg: Eintracht im Pokal weiter

Toppmöller wechselt nicht in der Pause, was doch einigermaßen erstaunlich war. Das Spiel änderte sich dementsprechend nicht. Die Eintracht hatte lange den Ball, aber meist in ungefährlichen Räumen. Die Partie plätscherte vor sich hin – bis in die 58. Minute. Da gelang den Frankfurtern endlich mal ein flotter Angriff. Muani, Skhiri, Lindström hießen die Stationen über links. Die leicht abgefälschte Flanke des Dänen verwertete Mario Götze aus acht Metern ins Tor. Für den Trainer war dies das Zeichen, seine Stars auszuwechseln. Muani und Götze gingen in der 64. Minute, Jens-Petter Hauge und Omar Marmoush kamen. Später auch noch Hugo Larsson und Jessic Ngankam. Lauter gute Ideen von Dino Toppmöller. Schon eineinhalb nach ihren Einwechslungen waren die Neuen am dritten Treffer beteiligt. Hauge hatte Buta am rechten Flügel klug eingesetzt, dessen Querpass drückte Marmoush über die Linie.