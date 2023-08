So reagieren Lilien-Fans auf die Pokal-Blamage von Homburg

Darmstadt. Nach der Blamage im DFB-Pokal am Montagabend bei Regionalligist Homburg (0:3) gab es für die Lilien-Profis und Trainer Torsten Lieberknecht vor Ort einige „harte Worte“ von den rund 1500 mitgereisten Fans aus Darmstadt und natürlich viele enttäuschte Gesichter in der langgestreckten Fan-Kurve des SV Darmstadt 98. Mit hängenden Köpfen ging es zunächst zum Gästeblock, der Cheftrainer vorweg, die gesamte Mannschaft hinterher. Dann stimmte man sich aber auch schon wieder recht schnell auf den bevorstehenden Start in die Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ein. Im Netz und in den Sozialen Netzwerken wird derweil weiter heftig diskutiert und kommentiert.