Lilien-Torwart: „Wir wollten mutig und mit Freude spielen”

Was dem Torwart indes am wichtigsten war: dass man sich nicht versteckt hatte. „Fehler können passieren, wenn man mutig spielt. Aber wir wollten dieses Spiel mutig und mit Freude spielen. Wir haben uns nicht eingemauert, wir sind zurückkommen, und wir haben uns vorgenommen, dass, wenn wir verlieren, wir auf unsere Art und Weise verlieren.“ Was das den genau für eine Art sei? Genau die Gezeigte, antwortete der 30-Jährige. Mit Mut, mit dem Wissen, alles probiert zu haben.