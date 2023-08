SV Darmstadt 98 geht im DFB-Pokal in Homburg unter

Homburg. Überraschung in der ersten Runde des DFB-Pokals für den SV Darmstadt 98 – aber im negativen Sinne. Gegen den Regionalligisten FC Homburg findet die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht keine wirklichen Ideen für das eigene Offensivspiel, erneut wackelt auch wieder die Defensive. So hieß es am Ende 0:3 (0:1) für den Bundesliga-Aufsteiger vor 6150 Zuschauern, der somit den Einzug in die zweite Pokalrunde verpasst hat.