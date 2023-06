SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal gegen RB Leipzig

Doch mit dem Jahr 2007, als man dem VfB Stuttgart beim 1:2 Paroli bot, wurde der SVWW dann mit kleineren Pausen ein regelmäßiger Gast auf der Pokalbühne. In der Saison 2008/09 erreichte der SVWW dann sogar das Viertelfinale, wo beim Hamburger SV mit 1:2 Endstation war. Der bis dato größte Erfolg der Hessen in diesem Wettbewerb. In den folgenden Jahren sollte es dann nie mehr über die erste oder zweite Runde hinausgehen, wobei der SVWW alle drei DFB-Pokalspiele, die bis ins Elfmeterschießen gingen, verloren hatte. 2014 gegen den 1. FC Kaiserslautern, 2019 gegen den 1. FC Köln und 2020 gegen Jahn Regensburg in der zweiten Runde, nachdem man zuvor den damaligen Zweitligisten FC Heidenheim in der ersten Runde noch mit 1:0 besiegen konnte. Der letzte Sieg des SVWW in diesem Wettbewerb. Der letzte Auftritt des SVWW im DFB-Pokal datiert vom 8. August 2021. Damals coronabedingt ausverkauft vor knapp 5000 Zuschauern musste sich der Drittligist in der Brita-Arena der Dortmunder Borussia mit 0:3 geschlagen geben. Ein gewisser Erling Haarland schoss alle drei Tore an diesem Abend. In der Spielzeit 2022/23 verpasste der SVWW die lukrative Teilnahme durch Platz acht in der 3. Liga und dem frühen Ausscheiden im Hessenpokal bei Türk Gücü Friedberg.