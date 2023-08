Trainer Terzic nimmt BVB-Profis in die Pflicht

„Wenn man an die Startphase der vergangenen Saison denkt, wie viele Punkte wir da unnötig liegengelassen haben - das konnten wir am Ende trotz einer richtig guten Aufholjagd nicht mehr kompensieren. Es ist der klare Auftrag für den Start in die neue Saison, dass wir der Musik nicht hinterherhecheln möchten, sondern von Beginn an zeigen wollen, wo die Reise für uns hingehen kann“, sagte Terzic nach dem lockeren 6:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz.