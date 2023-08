Trotz drei verspielter Führungen: HSV in Essen weiter

Die zweite Halbzeit begann rasant. Zunächst köpfte Glatzel an die Latte (51.), dann gelang Jatta fast eine Kopie seines ersten Treffers, als er Felix Bastians den Ball vom Fuß nahm. Doch diesmal dauerte es nur zwei Minuten, bis der Außenseiter zurückschlug. Dann traf Glatzel nach einem Eckball in Torjäger-Manier, doch nach einem weiteren Latten-Kopfball von Jatta (79.) zeigte der Drittligist große Moral. Doch am Ende jubelte der HSV.