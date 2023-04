Tuchel vor „superwichtigem“ Duell mit Streich

Für Tuchel gibt es keine zwingende Notwendigkeit, an der Anfangsformation vom 4:2 gegen Dortmund etwas zu ändern, aber dennoch könnten punktuell Umstellungen erfolgen. „Es ist mit Sicherheit klar, dass wir nicht mit einer Stammelf durch die nächsten Wochen kommen“, sagte Tuchel. „Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir in der Kürze der Zeit so viele wie möglich ranführen, als Gruppe gemeinsam wachsen und schnell an unser Toplevel kommen.“