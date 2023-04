Union-Saison weiter „sehr gut“ - Fischer muss zahlen

Frankfurt/Main (dpa) - . Urs Fischer wusste sofort, was sein kurzer Vortrag über die Situation des 1. FC Union Berlin nach dem Aus im DFB-Pokal zur Folge hatte. „Wir sind immer noch im Kampf und im Rennen um die internationalen Plätze. Also man sollte die Kirche im Dorf stehen lassen. Jetzt muss ich leider im Trainerteam wieder zwei Euro bezahlen“, sagte der 57 Jahre alte Schweizer am späten Dienstagabend.