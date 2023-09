Verletzungssorgen: Tuchel hofft auf drei Rückkehrer

„Ich hoffe sowohl bei Thomas Müller als auch bei Minjae Kim und bei Dayot Upamecano, dass es reicht bis Samstag“, sagte Tuchel nach dem 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster am Dienstagabend und ergänzte: „Aber es wird ein knappes Rennen, das wir da zu absolvieren haben, dass wir sie fit bekommen. Aber es ist realistisch, es ist machbar.“ Alle drei Profis hatten dem FC Bayern in Münster gefehlt.