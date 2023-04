VfB bei Hoeneß' Debüt nicht nur nach dem Leistungsprinzip

In der Fußball-Bundesliga belegt der VfB den letzten Platz. Neben dem Klassenverbleib, dem großen Ziel des Clubs, liebäugelt der neue Coach auch mit dem Pokalfinale, das am 3. Juni in Berlin stattfinden wird. Jedoch ist nach dem dritten Trainerwechsel in dieser Spielzeit auch die Mannschaft gefordert. „Wir müssen versuchen, aus Spielern, die den Glauben verloren haben, Kratzer und Beißer zu machen“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Er hofft, dass Hoeneß es schafft, die Profis wachzurütteln.