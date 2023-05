Videobeweis in Nachspielzeit: Frankfurt zieht ins Finale ein

Frankfurts Trainer Oliver Glasner lobte das Vorgehen der Unparteiischen. „Ich finde unabhängig von der Entscheidung, dass das Szenario genau so ablaufen muss“, sagte er. Wenn der Ball an der Hand sei, müsse sich der VAR einschalten. „Der Schiedsrichter sollte sich die Zeit nehmen rauszugehen, es sich anzusehen und zu bewerten“, so Glasner. „Das Szenario muss genau so sein, dass der VAR wieder mehr Akzeptanz bekommt.“ Mit diesem Prozedere könne „jeder Trainer, Spieler oder Fußball-Fan leben“.