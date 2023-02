Viertelfinal-Kracher mit Brisanz: RB Leipzig gegen BVB

Als einziger noch verbliebener Zweitligist tritt der 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart an. „Wunschgegner gibt es im Viertelfinale schon lange nicht mehr“, kommentierte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. „Nürnberg hat sich nicht in diesem Wettbewerb so weit vorgekämpft, um uns das Feld ohne Gegenwehr zu überlassen.“