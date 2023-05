Vor Eintracht-Halbfinale: In Stuttgart droht Verkehrschaos

Wenig überraschend: Es droht ein Verkehrs- und Besucherchaos. Davor warnt die Stadt und auch der VfB. Und rät deshalb: „Besucher des Pokalhalbfinales sollten ihre Anreise unbedingt gut planen und auch deutlich früher als bei Bundesliga-Heimspielen an der Mercedes-Benz-Arena sein.” Bereits am Samstag, beim Heimspiel der Stuttgarter gegen Mönchengladbach, habe man die Kombination aus Frühlingsfest, ausverkaufter Arena sowie Bahn-Bautätigkeiten zu spüren bekommen. An- und Abreise der Fans hätten sich verzögert, so der VfB. Der Club sei nun zwar im Austausch mit den Behörden, eine für alle passende Lösung für den heutigen Highlight-Mittwoch in Bad Canstatt sei aber nicht gefunden worden, heißt es.