Wolfsburg wirft Titelverteidiger Leipzig raus

Doch auch ohne den in dieser Saison bereits acht Mal in der Bundesliga und ein Mal im Pokal treffsicheren Wind waren die Wolfsburger im ersten Durchgang die gefährlichere Mannschaft. Der im Sommer vom FC Twente Enschede gekommene Cerny brachte die Hausherren in der 14. Minute nach feinem Zuspiel von Tiago Tomas mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel in Führung.