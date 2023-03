A-Liga: Ballersbach ist gegen Merkenbach gefordert

Im Hinspiel schoben Kevin Wittek (r.) und der FC Merkenbach Noah Levi (l.) und den TSV Ballersbach mit 3:1 zur Seite. Das Rückspiel will Ballersbachs Trainer Michel Kiefler gewinnen. (© Henrik Schneider)

Die Fußball-A-Liga Dillenburg startet am Freitag mit zwei Partien in ihren nächsten Spieltag. Am Sonntag kommt es zum Top-Duell zwischen dem TSV Ballersbach und dem FC Merkenbach.