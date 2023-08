A-Liga: Eibach schüttelt auch Oberscheld ab 

Das Match zwischen der SG Seelbach/Scheld und dem TSV Ballersbach wogte hin und her – vier Tore fielen in den ersten 20 Minuten. In dieser Szene hat der Ballersbacher Jannis Fuchs den Ball und treibt ihn vor Finn Schäfer von der SG Seelbach/Scheld her. Rechts im Hintergrund v. l. Sören Weis und Dominik Panz, Schütze des 1:0.